Россельхозбанк поддержал АПК Татарстана на 21 млрд рублей в 2021 году

Фото: предоставлено пресс-службой

В 2021 году Россельхозбанк поддержал агропромышленный комплекс Республики Татарстан на 21 млрд рублей. Из них 14,3 млрд рублей пошли на сезонные работы.

В рамках льготного кредитования Татарстанский филиал Россельхозбанка выдал 19 млрд рублей, что на 41% больше, чем за предыдущий календарный год. Из них 4,5 млрд рублей получили предприятия малых форм хозяйствования, что в 7 раз больше, чем в 2020 году.

По данным Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан, в настоящее время Россельхозбанк занимает лидирующую позицию в регионе по реализации программы льготного краткосрочного кредитования. Доля филиала на региональном рынке составляет 50 %, в том числе по кредитам МФХ – 81 %.

- В прошлом году банк оказал огромную поддержку бизнесу. Мы нацелены на то, чтобы сельскохозяйственные предприятия ежегодно наращивали производство и повышали урожайность. Сегодня банк предлагает татарстанским аграриям льготные финансовые продукты, в результате чего бизнес может приобрести инновационную технику, посадочные материалы, сельскохозяйственных животных и ряд опций, необходимых для ведения деятельности. Спрос на данные кредитные продукты достаточно высокий, о чем говорят итоги прошлого года, – отметила директор Татарстанского регионального филиала Россельхозбанка Ляля Кудерметова.