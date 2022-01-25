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Общество25 января 2022 6:55

В правительстве Ульяновской области огласили три новых кадровых назначения

В частности, стали известны имена первого замгубернатора и главы Минэкономразвития
Регина ШИГАБЕТДИНОВА
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Первым заместителем Алексея Русских стал Игорь Эдель.

Первым заместителем Алексея Русских стал Игорь Эдель.

Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

25 января, во вторник, во время заседания в правительстве Ульяновской области озвучили новые кадровые назначения. Так, первым заместителем губернатора региона стал Игорь Эдель.

Министром экономического развития и промышленности области назначили Николая Зонтова. А должность главы Агентства по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов занял Егор Иванов. Ранее возглавлявшая ведомство Светлана Дронова будет переведена на другой фронт работы.