В правительстве Ульяновской области огласили три новых кадровых назначения

Первым заместителем Алексея Русских стал Игорь Эдель. Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

25 января, во вторник, во время заседания в правительстве Ульяновской области озвучили новые кадровые назначения. Так, первым заместителем губернатора региона стал Игорь Эдель.

Министром экономического развития и промышленности области назначили Николая Зонтова. А должность главы Агентства по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов занял Егор Иванов. Ранее возглавлявшая ведомство Светлана Дронова будет переведена на другой фронт работы.