В Чувашии угонщиков легковушки остановил сугроб

Хозяин автомобиля пытался остановить угонщиков. Фото: скриншот из видео

Ночью 23 января во дворе дома №8 на проспекте Тракторостроителей в Чебоксарах неизвестные угнали "ВАЗ-2105". 18-летний хозяин легковушки увидел свое уезжавшее авто и оперативно обратился в полицию.

Сам он на месте не остался, а погнался с товарищем за злоумышленниками. Угонщиков настигли на кольце «Шупашкар». Они попытались скрыться, но въехали в сугроб, после чего убежали, бросив машину.

Личности причастных к угону уже установлены. Это были жители Канашского района. Они проникли в "ВАЗ", разбив окно, после чего замкнули нужные провода и завели двигатель. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщает МВД Чувашии.