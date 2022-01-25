В 2022 году на строительство и капремонт объектов в Набережных Челнах потратят 10 миллиардов рублей

На 2022 год также запланирован капремонт 129 многоквартирных домов. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Стало известно, что в 2022 года на реализацию 20 федеральных и региональных программ по строительству и капремонту в Набережных Челнах потратят около 10,1 миллиарда рублей. За эти деньги, среди прочего, в городе будут введены в эксплуатацию 320 тысяч квадратных метров жилья, сообщают местные власти.

Также будет проведен ремонт в 129 многоквартирных домах и 81 дворе. Работа по строительству социальных объектов тоже продолжится. Ранее в 69-м микрорайоне жилого района «Яшьлек» начали возводить новую школу .