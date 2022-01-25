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Общество25 января 2022 4:56

В 2022 году на строительство и капремонт объектов в Набережных Челнах потратят 10 миллиардов рублей

За эти средства, среди прочего, будут введены в эксплуатацию 320 тысяч "квадратов" жилья
Регина ШИГАБЕТДИНОВА
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На 2022 год также запланирован капремонт 129 многоквартирных домов.

На 2022 год также запланирован капремонт 129 многоквартирных домов.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Стало известно, что в 2022 года на реализацию 20 федеральных и региональных программ по строительству и капремонту в Набережных Челнах потратят около 10,1 миллиарда рублей. За эти деньги, среди прочего, в городе будут введены в эксплуатацию 320 тысяч квадратных метров жилья, сообщают местные власти.

Также будет проведен ремонт в 129 многоквартирных домах и 81 дворе. Работа по строительству социальных объектов тоже продолжится. Ранее в 69-м микрорайоне жилого района «Яшьлек» начали возводить новую школу .