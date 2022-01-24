В Чувашию поступило 960 комплектов доз «Спутника М»

Вакцинация детей производится только с письменного согласия одного из родителей или законного представителя ребенка. Фото: Анастасия Осипова

Первая партия вакцины от коронавируса «Спутник М», которая предназначена для подростков в возрасте от 12 до 17 лет поступила в республику, сообщили в Минздраве Чувашии.

- В ближайшее время 960 комплектов доз оперативно распределят среди медицинских организаций региона, - заявили в ведомстве.

Там также отметили, что вакцинация детей производится только с письменного согласия одного из родителей или законного представителя ребенка.

Напомним, «Спутник М» создана на той же платформе, что и «Спутник V», но дозировка уменьшена в пять раз. Вакцина для подростков так же состоит из двух компонентов, которые вводятся с интервалом в 21 день. Из возможных побочных эффектов – повышение температуры тела.