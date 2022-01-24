Нулевой участок скоростной автотрассы М-12 «Москва – Казань» сдадут уже в 2022 году

На этом участке сейчас трудятся 11 тысяч рабочих. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Автомобильное движение на нулевом участке будущей скоростной трассы М-12 «Москва-Казань» собираются запустить уже в этом году. Речь идет о связке дороги с ЦКАД.

Такие краткие сроки, как сообщил на совещании Правительства России вице-премьер страны Марат Хуснуллин, связаны с тем, что нормативные сроки по строительству указанного участка хотят сократить в два раза. Сейчас там уже задействованы 11 тысяч рабочих.

Напомним, возведение трассы М-12 началось в июле 2021 года и должно быть завершено в сентябре 2024-го. Но по поручению Владимира Путина сдать трассу собираются в 2023 году.

Она соединит Москву с Екатеринбургом. Маршрут скоростной дороги пролегает через Татарстан. Когда она будет полностью сдана из Казани до столицы на машине можно будет доехать всего за 6,5 часов. Эта трасса платная. По предварительным подсчетам, автомобилисту придется заплатить около 2,5 рублей за один километр.