Мосгорсуд не выпустил на свободу Ильшата Гафурова

Мужчина считает себя невиновным. Фото: пресс-служба Московских судов общей юрисдикции

В этот понедельник, 24 января, стало известно, что ректор КФУ Ильшат Гафуров все же проведет в камере СИЗО минимум до 21 февраля.

Он попытался обжаловать свой арест, так как считает себя невиновным, но Мосгорсуд признал решение Басманного суда о заключении мужчины под стражу законным.

Напомним, 60-летний ректор казанского вуза Ильшат Гафуров был задержан в столице Татарстана 21 декабря после после вручение премии «Студент года». После его самолетом доставили в Москву, где предъявили обвинения в причастности к заказному убийству елабужского депутата Айнара Исрафилова, которое произошло в столице в 1999 году.

Басманный суд Москвы отправил ректора в СИЗО на два месяца - вплоть до 21 февраля 2022 года. Оказавшись в камере, Гафуров заявлял, что не имеет претензий к условиям содержания и питанию, но хотел бы получить какие-нибудь исторические романы, чтобы занять время.