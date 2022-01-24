В волшебный мир ароматов окунулись гости Юлианы Петровой

Фото: Юлия Кузнецова

Известный в Казани PR-менеджер и эксперт в области деловых коммуникаций запустила цикл мероприятий «Парфюмология». Обсуждение значения ароматов, их влияние на настроение и физическое состояние человека и многие другие темы вокруг парфюма предлагаются самому широкому кругу заинтересованных.

Коллаборация ведущих экспертов: парфюмерный стилист Диана Лалетина и психолог Галина Титова предложили гостям интересную тему по восприятию ароматов, по связи выбора парфюма с настроением, возрастом и даже – временем года. История использования ароматов в различных сферах жизни, особенности восприятия запахов мужчинами и женщинами, взрослыми и детьми, специфика изготовления духов в Европе и на Востоке – лекция Галины Титовой вызвала много вопросов и была очень познавательной. Гости узнали о связи всей чувственной системы восприятия с выбором предпочитаемого аромата, о механизме ольфакторного якорения определенных состояний и использовании ароматов для снятия стресса и расслабления.

Основной частью мероприятия стала дегустация ароматов. Амбассадор нескольких мировых парфюмерных брендов Диана Лалетина познакомила с основными правилами подбора аромата и формирования индивидуального парфюмерного гардероба. Присутствующие узнали о специфике различных сегментов в парфюмерии и их отличительных особенностях. Гости «слушали» ароматы, старались определить основные ноты, выбирали для себя, также стилист дала характеристику основных современных модных направлений в мире парфюмерии.

Никто не ушел без парфюмерных подарков – партнер мероприятия компания «S Parfum&Cosmetics» каждому гостю подготовила миниатюры селективных ароматов с рекомендациями по хранению и правильному нанесению ароматов. «S Parfum&Cosmetics» – популярный российско-швейцарский бренд косметики и парфюмерии, который отличает качество, широкий ассортимент люксовых, селективных и эксклюзивных ароматов, доступные цены и высокая стойкость.

Фото: Юлия Кузнецова

Тема парфюма тесно связана со всем, что отвечает за красоту и комфорт. Партнер мероприятия клиника лазерной медицины «Laser Pro Premium» - специализируется на самых современных методиках по поддержанию молодости и здоровья - предоставила информацию о своих услугах, разыграла сертификат на услуги и предложила каждому гостю купон к посещению.

Всем известна сила минералов Мертвого моря, бренд израильской косметики Seacret, который уже более 20 лет радует своих клиентов по всему миру качеством и натуральным составом своей продукции также выступил партнером и разыграл среди гостей сертификаты на эксклюзивную продукцию.

Ароматы хвои и мандаринов, пирожных и бенгальских огней – так пахнет Новый год! Новые события и новые ароматы ждут нас впереди, до встречи в феврале!