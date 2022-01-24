Рустам Минниханов встретился с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым

Фото: пресс-служба президента Татарстана

В понедельник, 24 января, глава Татарстана Рустам Минниханов, будучи с рабочим визитом в Казахстане, встретился с президентом страны Касым-Жомартом Токаевым. Среди прочего стороны обсудили ход реализации ряда совместных проектов и планы по наращиванию взаимодействия.

Касым-Жомарт Токаев отметил, что за 11 месяцев 2021 года, взаимный товарооборот с Казахстана с Татарстаном составил 423 миллиона долларов США. Он подчеркнул, что страна и дальше будет создавать все условия для комфортной работы инвестором, в том числе из республики.