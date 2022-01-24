Банк «Открытие» обновил мобильный и интернет-банк для компаний МСБ

Банк «Открытие»

В «Бизнес-портале» — интернет и мобильном банке «Открытия» для бизнеса стали доступны новые услуги и сервисы. В частности, клиентам предоставлена демоверсия, в которой можно протестировать самые популярные сервисы онлайн.

Демоверсия доступна по ссылке без ввода реквизитов и личных данных. Любой желающий может посмотреть и оценить удобство работы со счетами, а также протестировать рублевые и валютные платежи, бизнес-карты, зарплатный проект или депозитные и кредитные продукты.

Добавлены инструменты для предпринимателей, которые используют упрощенную систему налогообложения. Теперь в разделе «Налоги и взносы УСН» можно воспользоваться сервисом бесплатного расчета налогов, отрегулировать размер доходов для уплаты налога - добавить в расчет суммы из других банков, уменьшить доходы вручную, а также увидеть напоминания о предстоящих страховых взносах и платежах по УСН. Также можно подключить услугу «Открытая бухгалтерия». Она поможет вести учет, рассчитывать налоги и готовить декларации для ИП и малых предприятий.

Появились новые типы ордеров для обмена валют. Теперь не нужно постоянно отслеживать курс - достаточно выбрать нужные параметры сделки. Для онлайн-конверсии доступны расширенные функции — желаемая цена, стоп-цена, плавающая стоп-цена и принудительное исполнение сделки.

В мобильном банке доступен сервис перевода валютной выручки. Клиенты-экспортеры могут получать оплату от международных контрагентов в валюте и переводить ее с транзитного счета на расчетный. Поступившую сумму можно перевести в рубли — полностью или частично. А списать валютные средства, поступившие со своего валютного счета из другого банка, или вернуть их отправителю возможно через интернет-банк.

Со всеми обновлениями «Бизнес-портала» можно ознакомиться в дайджесте событий.

СПРАВКА

Банк «Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка. Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА(RU)»), Эксперт РА («ruAA») и НКР («АA+.ru»), а также международными агентствами Fitch («BB+») и Moody’s («Ba2»). Стратегия развития банка предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.