К 2030 году численность населения Татарстана возрастет до 3,9 миллиона человек

Для сравнения, за 2020 год численность населения Татарстана была равна 3 898 500 человек. Фото: пресс-служба президента Татарстана

По базовому варианту прогноза к 2030 году в Татарстане постоянно будут проживать до 3 899 800 человек. Такой показатель будет достигнут за счет увеличения рождаемости и положительного миграционного прироста, сообщают власти республики.

По консервативному варианту прогноза население региона за восемь лет увеличится до 3 889 700 человек.

Для сравнения, по данным за 2020 год, численность населения Татарстана равна 3 898 500 человек, что на 2,3 тысячи меньше показателя за 2019 год.