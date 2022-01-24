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Происшествия24 января 2022 11:15

За сутки в ДТП на дорогах Казани пострадали сразу три подростка

Дети получили травмы разной тяжести
Регина ШИГАБЕТДИНОВА
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Все случаи ДТП обошлись без человеческих потерь.

Все случаи ДТП обошлись без человеческих потерь.

Фото: Олег УКЛАДОВ

21 января, в пятницу, на дорогах Казани под колеса автомобилей попали сразу три подростка. Первая из них – 16-летняя школьница, которую сбил водитель Volkswagen Tiguan. В 16:55 69-летний мужчина за рулем иномарки не уступил дорогу подростку на нерегулируемом пешеходном переходе напротив дома №73 на улице Короленко. Девочку с различными травмами госпитализировали в больницу.

В тот же день, в 19:35, на улице Дубравной совершен наезд на подростков 13 и 16 лет. 54-летний водитель Hyundai Creta так же не уступил им дорогу на пешеходном переходе. Пострадавших доставили в больницу с травмами различной степени тяжести, передает Госавтоинспекция Казани.