25 января в Казани выберут студента года, который получит 50 тысяч рублей

На главный приз премии "Студент года" за 2021 год претендуют 10 человек – девять студентов из Казани и один из Альметьевска. Фото: Мария ЛЕНЦ

В Казани 25 января – в Татьянин день – станут известны имена обладателей премии республиканской премии «Студент года». В церемонии, которая состоится в концертном зале «Пирамида», будут участвовать 58 финалистов конкурса из 20 высших вузов Татарстана.

Там же озвучат имя обладателя главного титула – гран-при премии. На него претендуют 10 человек – девять студентов из Казани и один из Альметьевска. Победителя наградят денежным призом в 50 тысяч рублей. Также он получить шанс стажироваться в любом вузе страны.