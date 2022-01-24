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Общество24 января 2022 10:48

25 января в Казани выберут студента года, который получит 50 тысяч рублей

Мероприятие состоится в концертном зале «Пирамида»
Регина ШИГАБЕТДИНОВА
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На главный приз премии "Студент года" за 2021 год претендуют 10 человек – девять студентов из Казани и один из Альметьевска.

На главный приз премии "Студент года" за 2021 год претендуют 10 человек – девять студентов из Казани и один из Альметьевска.

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Казани 25 января – в Татьянин день – станут известны имена обладателей премии республиканской премии «Студент года». В церемонии, которая состоится в концертном зале «Пирамида», будут участвовать 58 финалистов конкурса из 20 высших вузов Татарстана.

Там же озвучат имя обладателя главного титула – гран-при премии. На него претендуют 10 человек – девять студентов из Казани и один из Альметьевска. Победителя наградят денежным призом в 50 тысяч рублей. Также он получить шанс стажироваться в любом вузе страны.