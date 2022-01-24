Перед банкротством набережночелнинский крановый завод уволил 129 сотрудников

В ведомстве заверили, что большинство ушедших с предприятия уже нашли новую работу. Фото: nchkz.ru

Крановый завод в Набережных Челнах объявил о сокращении численности штата. Под него попадут девять сотрудников, работающих там в настоящее время. Остальных уволили еще в 2021 году.

Изначально на предприятии трудились 129 человек. С октября прошлого года большинство из них уволилось по собственному желанию, несколько человек – по договору с соглашением, передает информацию местного центра занятости Chelny-biz.ru. В ведомстве заверили, что большинство ушедших с завода уже нашли новую работу.