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Общество24 января 2022 9:59

Перед банкротством набережночелнинский крановый завод уволил 129 сотрудников

Под сокращение попадут девять человек
Регина ШИГАБЕТДИНОВА
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В ведомстве заверили, что большинство ушедших с предприятия уже нашли новую работу. Фото: nchkz.ru

В ведомстве заверили, что большинство ушедших с предприятия уже нашли новую работу. Фото: nchkz.ru

Крановый завод в Набережных Челнах объявил о сокращении численности штата. Под него попадут девять сотрудников, работающих там в настоящее время. Остальных уволили еще в 2021 году.

Изначально на предприятии трудились 129 человек. С октября прошлого года большинство из них уволилось по собственному желанию, несколько человек – по договору с соглашением, передает информацию местного центра занятости Chelny-biz.ru. В ведомстве заверили, что большинство ушедших с завода уже нашли новую работу.