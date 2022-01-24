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Общество24 января 2022 8:05

Первая партия вакцины от коронавируса для подростков прибыла в Татарстан

Она рекомендована несовершеннолетним от 12 до 17 лет
Регина ШИГАБЕТДИНОВА
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Прививать несовершеннолетних будут добровольно, только при согласии родителей и самого ребенка.

Прививать несовершеннолетних будут добровольно, только при согласии родителей и самого ребенка.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Накануне в Татарстан доставили первую партию вакцины от коронавируса «Спутник М» для подростков. Она рекомендована детям в возрасте от 12 до 17 лет.

Прививать несовершеннолетних будут добровольно, только при согласии родителей и самого ребенка, напомнили в региональном оперштабе по борьбе с инфекцией. В школах региона в настоящее время собирают согласия на проведение вакцинации у родителей.