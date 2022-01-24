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Общество24 января 2022 6:49

В Набережных Челнах заболеваемость коронавирусом подскочила в два раза

Главный санитарный врач города предложил отправить работников предприятий старше 60 лет на дистант
Регина ШИГАБЕТДИНОВА
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В местном Роспотребнадзоре решено обновить предписания для организаций с ужесточением требований.

В местном Роспотребнадзоре решено обновить предписания для организаций с ужесточением требований.

Фото: Олег ЗОЛОТО

В Набережных Челнах за минувшую неделю зафиксирован двукратный рост заболеваемости коронавирусом. Глава местного Роспотребнадзора Ильгизар Бариев на аппаратном совещании предложил перевести сотрудников старше 60 лет на удаленную работу.

Он также отметил, что в ведомстве решено обновить предписания с ужесточением требований. В настоящее время их выписывают для 80 предприятий.

Мэр города Наиль Магдеев дал распоряжение собрать заседание оперштаба города.