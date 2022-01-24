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Происшествия24 января 2022 5:55

В ДТП с грузовиком в Чувашии погиб житель Татарстана

Авария произошла на трассе М7 в районе Карачур
Регина ШИГАБЕТДИНОВА
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По предварительным данным, водитель легковушки потерял управление.

По предварительным данным, водитель легковушки потерял управление.

Фото: МВД по Чувашской Республике

23 января, в воскресенье, на территории Чувашии произошло ДТП, унесшее жизнь 47-летнего жителя Татарстана. Он был за рулем Renault Sandero, который столкнулся с грузовиком «Чайка-Сервис» на трассе М7 в районе Карачур, сообщает МВД региона.

По предварительным данным, водитель легкового автомобиля двигался в сторону Москвы, потерял управление, затем выехал на встречную полосу. После столкновения он скончался на месте.