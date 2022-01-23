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Общество23 января 2022 14:43

В 2022 году в рамках нацпроектов в Татарстане возведут и отремонтируют 104 объекта

В частности, будут отремонтированы два школьных спортзала и построена школа
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
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11 объектов в регионе будут затронуты в рамках нацпроекта «Культура».

11 объектов в регионе будут затронуты в рамках нацпроекта «Культура».

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Стало известно, что в 2022 году в Татарстане в рамках национальных проектов возведут и отремонтируют 104 объекта. В частности, по нацпроекту «Здравоохранение» будут построены, реконструированы или отремонтированы 49 объектов, а по нацпроекту «Жилье и городская среда» - 37 . Помимо этого, планируется отремонтировать два школьных спортзала и школу на 100 мест, а также открыть новый детсад в Казани, заявил замглавы Минстроя республики Алексей Фролов.

Отметим, что еще 11 объектов в регионе будут затронуты в рамках нацпроекта «Культура».