В 2022 году в рамках нацпроектов в Татарстане возведут и отремонтируют 104 объекта

11 объектов в регионе будут затронуты в рамках нацпроекта «Культура». Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Стало известно, что в 2022 году в Татарстане в рамках национальных проектов возведут и отремонтируют 104 объекта. В частности, по нацпроекту «Здравоохранение» будут построены, реконструированы или отремонтированы 49 объектов, а по нацпроекту «Жилье и городская среда» - 37 . Помимо этого, планируется отремонтировать два школьных спортзала и школу на 100 мест, а также открыть новый детсад в Казани, заявил замглавы Минстроя республики Алексей Фролов.

Отметим, что еще 11 объектов в регионе будут затронуты в рамках нацпроекта «Культура».