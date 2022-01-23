Следком Татарстана начал проверку по факту воспрепятствования проезду «скорой»

По результатам проверки будет принято процессуальное решение. Фото: соцсети

Следственное управление СКР по Татарстану проводит проверку по факту воспрепятствования проезду «скорой» в Набережных Челнах. Напомним, инцидент произошел накануне около пяти часов утра. Житель дома 3/3 в поселке ГЭС отказывался убрать свою машину, перегородившую дорогу медикам. Из-за этого больного ребенка удалось госпитализировать лишь спустя час.

- Проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - сообщают в пресс-службе управления.