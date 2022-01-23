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Общество23 января 2022 13:09

Следком Татарстана начал проверку по факту воспрепятствования проезду «скорой»

Устанавливаются обстоятельства иницдента, произошедшего в Набережных Челнах
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
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По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Фото: соцсети

Следственное управление СКР по Татарстану проводит проверку по факту воспрепятствования проезду «скорой» в Набережных Челнах. Напомним, инцидент произошел накануне около пяти часов утра. Житель дома 3/3 в поселке ГЭС отказывался убрать свою машину, перегородившую дорогу медикам. Из-за этого больного ребенка удалось госпитализировать лишь спустя час.

- Проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - сообщают в пресс-службе управления.