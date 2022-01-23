В Татарстане похолодает до -24 градусов

На дорогах ожидается гололедица. Фото: Влад КОМЯКОВ

В начале грядущей рабочей недели в Татарстан вернутся морозы. Так, если в понедельник, 24 января, ночью в республике ожидается от -9 до -14 градусов, при прояснениях до -19, то уже ночью во вторник прогнозируется от -15 до -10 градусов, при прояснениях до -24. Днем, в свою очередь, будет от -7 до -12 и от -10 до -15 соответственно.

В среду, 26 числа, ночью синоптики обещают от -13 до -18, про прояснениях до -23, а днем - от -8 до -13.

На дорогах ожидается гололедица, предупреждают татарстанцев Гидрометцентр региона.