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Общество23 января 2022 11:52

В Набережных Челнах медики вернули к жизни мужчину после трех минут клинической смерти

У горожанина был диагностирован повторный инфаркт миокарда
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
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Помощь мужчине оказали фельдшеры Ольга Крупина и Илеанора Фархутдинова. Фото: администрация Набережных Челнов

Помощь мужчине оказали фельдшеры Ольга Крупина и Илеанора Фархутдинова. Фото: администрация Набережных Челнов

Накануне «скорая» приехала к жителю Набережных Челнов, который жаловался на боли в области сердца. Медики диагностировали у него повторный инфаркт миокарда и приступили к оказанию помощи. В процессе у мужчина наступила остановка сердечной и дыхательной деятельности, была констатирована клиническая смерть.

Фельдшеры Ольга Крупина и Илеанора Фархутдинова начали сердечно-лёгочную реанимацию. С помощью дефибриллятора им удалось запустить сердце заново.

- Были проведены непрямой массаж сердца, установлен воздуховод для искусственной вентиляции легких, проведена необходимая инфузионная терапия - рассказывает Ольга.

Состояние клинической смерти пациента продлилось три минуты. Сейчас мужчина госпитализирован.