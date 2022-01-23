За сутки коронавирус подтвердился у 213 татарстанцев

38 247 ранее инфицированных местных жителей выздоровели, 1 556 - скончались. Фото: Алексей БУЛАТОВ

За последние сутки в Татарстане выявлено рекордное за последние месяцы число зараженных коронавирусом - 213. Большинство последних больных - жители Казани (98 человек), Набережных Челнов (23) и Нижнекамского района (10). Госпитализация потребовалась 36 инфицированным, сообщает Минздрав республики.

С начала пандемии вирус подтвердился у 45 228 татарстанцев, 38 247 из которых выздоровели, 1 556 - скончались. Последними жертвами инфекции стали две женщины в возрасте 87 и 80 лет, а также четверо мужчин в возрасте 73-х, 65-и, 62-х и 60 лет.