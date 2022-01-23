Казань
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Казань
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Казань
-8°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия23 января 2022 8:12

Из окна многоэтажки в Нижнекамске выпал молодой человек

Очевидцы уверяли, что перед падением он поджег себе волосы, но медики ожогов не подтверждают
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Трагедия произошла в доме №14 на улице Гайнуллина.

Трагедия произошла в доме №14 на улице Гайнуллина.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В субботу, 23 января, из окна дома №14 на улице Гайнуллина в Нижнекамске выпал молодой человек. Очевидцы уверяли, что перед падением он поджег себе волосы. Однако прибывшие на место медики ожогов не подтвердили, равно как и пожарные не выявили следов горения в квартире, в которой проживал парень, сообщает пресс-служба МЧС Татарстана.

От полученных травм горожанин скончался на месте.

Фото из квартиры, в которой проживал погибший парень.

Фото из квартиры, в которой проживал погибший парень.

Фото: МЧС Татарстана