Из окна многоэтажки в Нижнекамске выпал молодой человек

Трагедия произошла в доме №14 на улице Гайнуллина.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В субботу, 23 января, из окна дома №14 на улице Гайнуллина в Нижнекамске выпал молодой человек. Очевидцы уверяли, что перед падением он поджег себе волосы. Однако прибывшие на место медики ожогов не подтвердили, равно как и пожарные не выявили следов горения в квартире, в которой проживал парень, сообщает пресс-служба МЧС Татарстана.
От полученных травм горожанин скончался на месте.
Фото из квартиры, в которой проживал погибший парень.
Фото: МЧС Татарстана