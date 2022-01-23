Из окна многоэтажки в Нижнекамске выпал молодой человек

Трагедия произошла в доме №14 на улице Гайнуллина. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В субботу, 23 января, из окна дома №14 на улице Гайнуллина в Нижнекамске выпал молодой человек. Очевидцы уверяли, что перед падением он поджег себе волосы. Однако прибывшие на место медики ожогов не подтвердили, равно как и пожарные не выявили следов горения в квартире, в которой проживал парень, сообщает пресс-служба МЧС Татарстана.

От полученных травм горожанин скончался на месте.