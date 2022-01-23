На трассе в Альметьевском районе произошло ДТП, в котором погибла 15-летняя девушка

ДТП произошло между микрорайоном Урсала и Альметьевском. Фото: прокуратура Татарстана

Около 17:55 в субботу, 22 января, на трассе между микрорайоном Урсала и Альметьевском столкнулись минивэн Toyota и легковушка Hyundai. По предварительным данным, водитель первой иномарки выехал на встречку, где и произошло ДТП.

От полученных травм 15-летняя пассажирка Hyundai скончалась на месте. Шесть пассажиров Toyota, а также водитель и еще одна пассажирка Hyundai - родители погибшей, были госпитализированы.

- На место аварии выезжал заместитель прокурора Альметьевска Сергей Карамзин. Организована проверка соблюдения требований безопасности дорожного движения. Обстоятельства случившегося выясняются, - сообщают в пресс-службе надзорного ведомства Татарстана.