Погибшая в ДТП с троллейбусом пенсионерка упала под его колеса - МУП "Метроэлектротранс"

Правоохранителями изъяты видеозаписи с регистратора троллейбуса и находящихся рядом камер наблюдения. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

МУП "Метроэлектротранс" сообщил свою версию ДТП с троллейбусом №9, в котором погибла 72-летняя женщина. Напомним, трагедия произошла утром 22 января на остановке возле дома №4 по улице Кулагина в Казани.

В пресс-службе предприятия уверяют, что водитель троллейбуса высадил всех пассажиров и собирался ехать в парк. Уже на улице пенсионерка, предположительно, поняла, что забыла в салоне сумку и пошла обратно к транспорту.

- Так как водитель уже начал перестраиваться на левую полосу, вправо он не смотрел. В это время женщина поскользнулась и упала под переднее колесо троллейбуса, - сообщают в "Метроэлектротрансе".

На данный момент правоохранителями изъяты видеозаписи с регистратора троллейбуса и находящихся рядом камер наблюдения.

Напомним, ранее в МВД Татарстана сообщали, что пенсионерку защемило дверями троллейбуса, а после - протащило несколько метров.