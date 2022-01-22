В Набережных Челнах пенсионерка выпала из окна на козырек подъезда

Инцидент произошел в поселке ГЭС. Фото: МЧС Татарстана

Около 21:50 в пятницу, 21 января, на козырек дома 3/14/1 в поселке ГЭС Набережных Челнов упала 84-летняя женщина, проживающая на третьем этаже. На место оперативно прибыли спасатели и пожарные, которые передали пенсионерку медикам.

Сейчас специалисты устанавливают, как горожанка оказалась на козырьке подъезда, сообщает пресс-служба МЧС Татарстана.

Подробности произошедшего устанавливаются. Фото: МЧС Татарстана