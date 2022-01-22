В Татарстане за сутки выявлены рекордные за последнее время 156 случаев коронавируса

Госпитализация накануне потребовалась 31 больному. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

По данным на субботу, 22 января, в Татарстане выявлено 45 015 случаев COVID-19, в том числе 156 - за минувшие сутки. Большинство последних зараженных - жители Казани (69 человек) и Набережных Челнов (44). Госпитализация накануне потребовалась 31 больному, сообщает Минздрав республики.

Известно, что 38 191 ранее инфицированный житель региона выздоровел, 1 550 - скончались. Первый компонент вакцины от вируса получили 2 353 254 человека, второй - 1 880 658. Ревакцинацию прошли 168 646 татарстанцев.