Татарстан имеет в наличии более 370 тысяч комплектов вакцины от коронавируса

Первый компонент вакцины от вируса в регионе получили 2,3 миллиона человек. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

По данным на субботу, 22 января, в медучреждениях Татарстана имеются более 370 тысяч комплектов вакцины от коронавируса. В районах и городах работают 170 пунктов вакцинации, заявил на еженедельном совещании в Доме правительства региона глава республики Рустам Минниханов.

Ранее Минздрав Татарстана сообщал, что первый компонент вакцины от вируса в регионе получили 2,3 миллиона человек, второй - 1,9 миллиона. Ревакцинацию прошли 165,3 тысячи местных жителей.

Напомним, до конца января в республику должна прибыть первая партия вакцины от коронавируса для подростков «Спутник М». У родителей школьников уже начали собирать согласия на прививку.