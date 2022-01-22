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Общество22 января 2022 11:31

При необходимости Татарстан увеличит количество коек для больных коронавирусом в три раза

Президент республики заверил, что вопросы запаса лекарств и медицинского оборудования находятся на контроле
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
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Минниханов напомнил, что «омикрон» - очень заразный штамм вируса.

Минниханов напомнил, что «омикрон» - очень заразный штамм вируса.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Президент Татарстана Рустам Минниханов прокомментировал выявление в республике первых случаев заражения «омикроном» - новым штаммом коронавируса. По его словам, в регионе необходимо усилить первичное звено здравоохранения. При необходимости количество коек для инфицированных будет увеличено в три раза.

Минниханов заверил, что вопросы запаса лекарств и медицинского оборудования находятся на контроле.

- Это очень заразный штамм. Необходимо соблюдать все меры профилактики: дезинфекция, использование средств индивидуальной защиты, организация «утренних фильтров» в школах и на предприятиях, - отметил глава Татарстана во время совещания в Доме Правительства республики.

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