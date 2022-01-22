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Общество22 января 2022 14:11

В 2021 году в Татарстане уничтожили более тонны небезопасного мяса

Специалисты обнаружили в нем геном вируса африканской чумы
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
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Опасная продукция поступила в республику из других регионов страны.

Опасная продукция поступила в республику из других регионов страны.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В 2021 году в Татарстане уничтожили более тонны мяса, поступившего из других регионов России. Дело в том, что специалисты обнаружили в продукции геном вируса африканской чумы свиней. Об этом в ходе итогового заседания коллегии Россельхознадзора по республике заявил врио главы управления Ильнур Галеев.

Отметим, что в прошлом году в Татарстане было зафиксировано три очага африканской чумы свиней среди диких кабанов - в Альметьевском, Заинском и Новошешминском районах, и один очаг высокопатогенного гриппа птиц - в Тукаевском районе.