Пропавший почти месяц назад житель Альметьевска нуждается в медицинской помощи

Фото: ПСО "Лиза Алерт"

Стало известно, что пропавший в Альметьевске 19-летний Ильдар Шаехов нуждается в медицинской помощи. Молодой человек, который ушел из дома еще 23 декабря, отстает в развитии, сообщают волонтеры поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт".

Напомним, Ильдар ростом около 160 сантиметров имеет нормальное телосложение, русые волосы и серо-голубые глаза. На момент пропажи на нем была серая тонкая куртка, синяя джинсовка, темно-зеленые спортивные штаны и черные ботинки.

Всех, кто видел этого молодого человека, просят сообщить об этом по телефонам 112 или 8(800)700-54-52.

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