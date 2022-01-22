Верховный суд Татарстана зарегистрировал апелляционную жалобу на приговор Мусину

Ранее экс-глава Татфондбанка был приговорен к 12 годам колонии. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Накануне Верховный суд Татарстана зарегистрировал апелляционную жалобу адвоката Алексея Клюкина на приговор экс-главе обанкротившегося Татфондбанка Роберту Мусину. 28 сентября 2021 года последний был признан виновным в злоупотреблении служебными полномочиями, которые привели к многомиллиардному ущербу, и осужден на 12 лет. Хотя прокуратура просила для банкира 14 лет и 9 месяцев колонии.

Дата рассмотрения апелляции еще не назначена.

Напомним, перед крахом Татфондбанка его экс-глава вводил в заблуждение Центробанк ради получения кредита на несколько миллиардов рублей, выдавал, в том числе и подконтрольным ему организациям, ссуды, которые потом не были возвращены. В итоге банк был признан банкротом в 2017 году, в связи с чем множество татарстанцев лишились своих сбережений.

Ранее Мусин, его жена и дочь пытались оспорить приговор на 23 миллиарда рублей, которые банкира также обязал выплатить суд.