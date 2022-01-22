Татарстан стал лидером среди регионов России по количеству билетов, реализованных по «Пушкинской карте»

Местные жители могут воспользоваться «Пушкинской картой» при оплате билетов в 243 учреждениях. Фото: Антон ПИКУС

С начала действия программы «Пушкинская карта», по которой молодые люди в возрасте от 14 до 22 лет могут получить по три тысячи рублей на посещение театров, музеев и кино, в Татарстане было продано 2,5 миллиона билетов на общую сумму более 1,7 миллиарда рублей. Такие цифры на итоговом заседании коллегии Минздрава республики назвала глава ведомства Ирада Аюпова.

Таким образом, Татарстан стал первым среди регионов России по количеству реализованных в рамках «Пушкинской карты» билеты. В республике в программе принимают участие 243 учреждения, наибольшей популярностью среди которых пользуются театры, находящиеся в Казани.