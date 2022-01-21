Из-за аварии без холодной воды остался ряд домов Кировского и Московского районов Казани

Отключение коснулось жителей улиц Вахитова, Горсоветская и Декабристов. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В пятницу, 21 декабря, на водопроводе по улице Горсоветская произошла авария. Из-за этого без холодной воды временно остались дома №№83, 85 и 87 по улице Декабристов, дома №5 к2 и 5 к.3 по улице Вахитова и дома №17 к1, 17 к.2 и 17 к.3 по улице Горсоветская.

Аварийно-ремонтными работами уже занимаются специалисты МУП «Водоканал», сообщает администрация Кировского и Московского районов города.

Напомним, 17 числа также из-за аварии на водопроводе без холодной воды на время остались дома на улицах Ползунова, Шоссейная и Пролетарская.