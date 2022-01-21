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Общество21 января 2022 16:05

В поселках Казани появятся контейнеры для раздельного сбора мусора

По словам мэра Ильсур Метшина, ежегодно в городе должно появляться как минимум 20 подобных контейнеров
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
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Градоначальник отметил, что контейнерные площадки нужно установить в проходимых местах.

Градоначальник отметил, что контейнерные площадки нужно установить в проходимых местах.

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Мэр Казани Ильсур Метшин дал поручение обустроить в поселках Казани контейнеры для раздельного сбора мусора. Планируется, что ежегодно в столице Татарстана будут появляться как минимум 20 подобных баков.

- Контейнерные площадки должны появиться в проходимых местах, это должны быть точки, мимо которых люди проходят и проезжают чаще всего, где по пути могут выбросить мусор, по-другому мы от этой экологической проблемы не уйдем, - заметил градоначальник во время отчета замглавы исполкома Казани Искандера Гиниятуллина о работе сферы ЖКХ в 2021 году.