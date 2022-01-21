1,5 тысячи человек подписали петицию за строительство Соборной мечети на правом берегу Казанки

В обращении отмечается, что мечеть напротив Казанского Кремля не оскорбит чувств верующих других конфессий. Фото: Николай АЛЕКСАНДРОВ

Создана петиция без адресата за строительство Соборной мечети на правом берегу реки Казанка, напротив Казанского Кремля. На момент публикации материала, ее подписали более 1,5 тысячи человек.

- Появление новой Соборной мечети на берегу Казанки напротив Кремля не ущемит ничьих прав, не оскорбит чувств верующих других конфессий, не принизит значимость иных религий. Напротив – это послужит индикатором социального благополучия и наилучшим образом скажется на качестве жизни миллионов жителей Казани и гостей столицы, - считает автор петиции.

В своем обращении он также отметил, что "мечети воспитывают мусульман, облагораживают и оказывают положительное влияние на социум в целом, как и храмы других общепризнанных мировых религий".

Напомним, место для строительства Соборной мечети определят после исследования местности. В настоящее время власти Татарстана рассматривают несколько вариантов.