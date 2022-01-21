Более шести тысяч непривитых студентов Чувашии учатся дистанционно

На данный момент вакцинированы или имеют медотвод 82,8% учащихся ссузов и 72,5% вузов. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Более шести тысяч непривитых от коронавируса студентов вузов и ссузов Чувашии учатся удаленно. По последним данным, вакцинированы или имеют медотвод от прививки 82,8% учащихся колледжей, училищ и техникумов и 72,5% учащихся университетов и институтов. Такие данные на заседании оперштаба региона привел глава местного Минобразования Дмитрий Захаров.

Напомним, студенты Чувашии должны были привиться первым компонентом вакцины от COVID-19 до 17 января. После 17 февраля студенты должны быть привиты и вторым компонентом.

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