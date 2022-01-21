Из-за роста цен на продукты в школах Чебоксар подорожает горячее питание

В последний раз стоимость питания в учебных учреждениях столицы Чувашии повышалась в 2018 году. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Стало известно, что в Чебоксарах планируется увеличить стоимость горячего питания в школах. В Управлении образования города заявляют, что причиной этого - инфляция и рост цен (17,6%) на социально-значимые продукты.

В последний раз стоимость питания в учебных учреждениях столицы Чувашии повышалась в 2018 году, и сейчас она ниже, чем в других городах Приволжского федерального округа.

Отмечается, что питание льготной категории детей и учащихся младших классов будет осуществляться, как и прежде. Сейчас в Чебоксарах бесплатно питаются более 100 тысяч школьников.