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Общество21 января 2022 17:53

В феврале в Казани пройдет Межрегиональная олимпиада по татарскому языку и литературе

В ней примут участие 150 старшеклассников из 21 региона России
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
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Мероприятие будет проходить на базе Поволжского университета физической культуры, спорта и туризма.

Мероприятие будет проходить на базе Поволжского университета физической культуры, спорта и туризма.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

2 февраля в Казани стартует Межрегиональная олимпиада по татарскому языку и литературе, в которой примут участие 150 старшеклассников из 21 региона России. Она будет проходить в период с 3 по 4 число на базе Поволжского университета физической культуры, спорта и туризма. Там же состоится устный тур «Художественное слово», посвященный 65-летию со дня присуждения Мусе Джалилю Ленинской премии за цикл стихов «Моабитские тетради».

Участникам олимпиады покажут достопримечательности города и спектакли ведущих татарских театров. Они также смогут встретиться с представителями Союза писателей Татарстана, сообщает Минобразования республики.