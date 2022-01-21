В феврале в Казани пройдет Межрегиональная олимпиада по татарскому языку и литературе

Мероприятие будет проходить на базе Поволжского университета физической культуры, спорта и туризма. Фото: Алексей БУЛАТОВ

2 февраля в Казани стартует Межрегиональная олимпиада по татарскому языку и литературе, в которой примут участие 150 старшеклассников из 21 региона России. Она будет проходить в период с 3 по 4 число на базе Поволжского университета физической культуры, спорта и туризма. Там же состоится устный тур «Художественное слово», посвященный 65-летию со дня присуждения Мусе Джалилю Ленинской премии за цикл стихов «Моабитские тетради».

Участникам олимпиады покажут достопримечательности города и спектакли ведущих татарских театров. Они также смогут встретиться с представителями Союза писателей Татарстана, сообщает Минобразования республики.