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Общество21 января 2022 12:03

Рустам Минниханов встретился с председателем Счетной палаты России Алексеем Кудриным

Среди прочего стороны обсудили развитие экономики регионального уровня
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
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Алексей Кудрин находится в Казани с рабочим визитом. Фото: пресс-служба президента Татарстана

Алексей Кудрин находится в Казани с рабочим визитом. Фото: пресс-служба президента Татарстана

В пятницу, 21 января, президент Татарстана Рустам Минниханов встретился с председателем Счетной палаты России Алексеем Кудриным. Среди прочего они обсудили вопросы развития экономики регионального уровня, вопросы регионального финансирования и тему экономических точек роста республики.

Отметим, что Алексей Кудрин находится в Казани с рабочим визитом. Он примет участие в стратегической сессии «Проблемы и перспективы социально-экономического развития агломераций Республики Татарстан».