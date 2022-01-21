Алексей Кудрин находится в Казани с рабочим визитом. Фото: пресс-служба президента Татарстана

В пятницу, 21 января, президент Татарстана Рустам Минниханов встретился с председателем Счетной палаты России Алексеем Кудриным. Среди прочего они обсудили вопросы развития экономики регионального уровня, вопросы регионального финансирования и тему экономических точек роста республики.

Отметим, что Алексей Кудрин находится в Казани с рабочим визитом. Он примет участие в стратегической сессии «Проблемы и перспективы социально-экономического развития агломераций Республики Татарстан».