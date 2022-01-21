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Общество21 января 2022 13:05

В Чувашии выявлен резкий рост заболеваемости коронавирусом. Власти региона начали мобилизацию ресурсов

При этом скачка количества госпитализированных зараженных не наблюдается
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
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Наблюдается кратное увеличение именно тех, кому было назначено амбулаторное лечение.

Наблюдается кратное увеличение именно тех, кому было назначено амбулаторное лечение.

Фото: Елена ВАХРУШЕВА

Суточный темп прироста заболевших коронавирусом в Чувашии составляет 0,24%. В пятницу, 21 января, предварительное подтверждение наличия инфекции ожидается у 130 человек, сообщили во время совещания с участием главы региона Олега Николаева.

При этом растет не число госпитализированных, а число тех, кому было назначено амбулаторное лечение. Дома сейчас лечатся 73,5% инфицированных республики.

- Необходимо серьезно и полноценно контролировать использование мер защиты: масочного режима, дезинфекции транспорта, выполнения перевозчиками иных мер безопасности, в том числе интервал движения транспорта, чтобы не было большого скопления людей, - сказал Олег Николаев и призвал работодателей максимально перевести своих сотрудников на удаленную работу.

Также, по словам главы Чувашии, нужно мобилизовать все ресурсы, выработать план действий с точки зрения масштабирования волонтерского движения, если ситуация с коронавирусом в регионе будет ухудшаться. Должна быть налажена доставка лекарств и продуктов питания зараженным, обеспечена психологическая поддержка. Для последнего предлагается даже открывать новые колл-центры и увеличивать число работников в уже существующих.

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