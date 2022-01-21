СУ СКР по Татарстану: мужчина избил друга, а когда тот скончался, вынес тело в подъезд

Уголовное дело направлено направлено в суд. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

26-летнего жителя Елабуги обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью знакомого, повлекшем по неосторожности его смерть. По версии следствия, вечером 11 ноября 2021 года мужчины пришли в гости к своей знакомой, в квартиру одного из домов на улице Пролетарская, где распивали алкоголь.

В какой-то момент потерпевший уснул в верхней одежде, а хозяйка попыталась его разбудить. В ответ мужчина ударил женщину ногой в живот. Обвиняемый заступился за подругу и избил знакомого. От полученных травм последний скончался на месте. Злоумышленник вынес тело в подъезд, предполагают следователи.

Свою вину горожанин не признал, от дачи показаний отказался. Сейчас он находится в СИЗО. Уголовное дело направлено в суд.