В Татарстане депутата подозревают в управлении автомобилем в пьяном виде

Возбуждено уголовное дело. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Депутата Совета Поспеловского сельского поселения Елабужского района подозревают в управлении автомобилем в пьяном виде будучи подвергнутым административному наказанию. По версии следствия, в феврале 2021 года суд признал его виновным в отказе от прохождения медосвидетельствования и оштрафовал на 30 тысяч рублей, несмотря на что в декабре автоинспекторы Елабуги остановили его за рулем Chevrolet Niva. Тогда народный избранник в очередной раз отказался от медосвидетельствования.

Возбуждено уголовное дело. Обстоятельства произошедшего устанавливаются, сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Татарстану.