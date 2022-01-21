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Происшествия21 января 2022 11:07

В Татарстане депутата подозревают в управлении автомобилем в пьяном виде

По версии следствия, ранее суд уже признавал его виновным в отказе от медосвидетельствования
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
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Возбуждено уголовное дело.

Возбуждено уголовное дело.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Депутата Совета Поспеловского сельского поселения Елабужского района подозревают в управлении автомобилем в пьяном виде будучи подвергнутым административному наказанию. По версии следствия, в феврале 2021 года суд признал его виновным в отказе от прохождения медосвидетельствования и оштрафовал на 30 тысяч рублей, несмотря на что в декабре автоинспекторы Елабуги остановили его за рулем Chevrolet Niva. Тогда народный избранник в очередной раз отказался от медосвидетельствования.

Возбуждено уголовное дело. Обстоятельства произошедшего устанавливаются, сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Татарстану.