Жительницу Казани, которая избивала дочь на камеру, будут судить

Сейчас женщина находится в СИЗО, а ее дочь - под присмотром медиков. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Завершено расследование уголовного дела в отношении 31-летней жительницы Казани, обвиняемой в истязании полуторагодовалой дочери и ненадлежащем исполнении обязанностей по ее воспитанию. Напомним, 1 декабря 2021 года женщина снимала на камеру то, как толкала и пинала ребенка. Это видео супругу - отцу ребенка, она отправила в качестве мести. Мужчина, в свою очередь, переслал запись своей матери, бабушке девочки, а та обратилась за помощью в полицию.

Обвиняемая признала свою вину и извинилась перед всеми, кто видел эти кадры. Сейчас она находится в СИЗО.

Девочка же была изъята из семьи и помещена под наблюдение медиков. Перед Новым годом ее навещал Валерий Липский, руководитель следственного управления по Татарстану.

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