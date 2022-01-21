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Здоровье21 января 2022 10:49

В Татарстане подтвердили еще шесть смертей от коронавируса

Вирус идентифицировали в результате патологоанатомической экспертизы
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
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Очередными жертвами инфекции стали четыре женщины и двое мужчин.

Очередными жертвами инфекции стали четыре женщины и двое мужчин.

Фото: Александр ГЛУЗ

В Татарстане подтвердилось еще шесть смертей от COVID-19. Очередными жертвами инфекции стали женщины в возрасте 49, 60, 79 и 85 лет, а также двое мужчин в возрасте 75 и 80 лет.

- Причины смерти были установлены в результате патологоанатомической экспертизы, - сообщают в Минздраве республике.

Таким образом, число смертей от вируса в регионе возросло до 1 546.

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