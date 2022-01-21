За одни сутки в Татарстане выявили 114 новых случаев коронавируса

Всего в республике с начала пандемии коронавирус был выявлен у 44 859 человек Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В республике за прошедшие сутки выявили 114 новых случаев заражения коронавирусом, девять из них являются завозными, а 105 – контактными, сообщил 21 января Минздрав Татарстана.

- В этот раз госпитализация понадобилась 26 пациентам, остальные 86 заболевших получают лечение на дому, - также отметили в ведомстве.

Что же касается географии распространения инфекции на территории Татарстана, то антилидером по выявленным случаям заражения по-прежнему является Казань – 56 человек за указанные сутки, на втором месте с 18 зараженными находятся Набережные Челны.

Всего в республике с начала пандемии коронавирус был выявлен у 44 859 человек, 38 111 из которых, в том числе 102 человека за прошедшие сутки, на данный момент считаются выздоровевшими.