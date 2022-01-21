Ильнура Нурмухаметова назначали новым заместителем главы Минстроя Татарстана

Документ о его назначении был подписан 20 января.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Согласно документу, датированному от 20 января 2022 года, на должность заместителя министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Татарстана назначается Ильнур Нурмухаметов.
При этом, он для ведомства не человек со стороны. До получения нового поста он занимал должность начальника управления стратегического развития Минтранса Татарстана.
До этого момента Нурмухаметов работал на должности начальника одного из отделов Минтранса Татарстана. Фото: mindortrans.tatarstan.ru