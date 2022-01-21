Казань
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Казань
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Казань
-7°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество21 января 2022 8:10

Ильнура Нурмухаметова назначали новым заместителем главы Минстроя Татарстана

Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр республики Алексей Песошин
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Документ о его назначении был подписан 20 января.

Документ о его назначении был подписан 20 января.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Согласно документу, датированному от 20 января 2022 года, на должность заместителя министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Татарстана назначается Ильнур Нурмухаметов.

При этом, он для ведомства не человек со стороны. До получения нового поста он занимал должность начальника управления стратегического развития Минтранса Татарстана.

До этого момента Нурмухаметов работал на должности начальника одного из отделов Минтранса Татарстана. Фото: mindortrans.tatarstan.ru

До этого момента Нурмухаметов работал на должности начальника одного из отделов Минтранса Татарстана. Фото: mindortrans.tatarstan.ru