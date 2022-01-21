Ильнура Нурмухаметова назначали новым заместителем главы Минстроя Татарстана

Документ о его назначении был подписан 20 января. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Согласно документу, датированному от 20 января 2022 года, на должность заместителя министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Татарстана назначается Ильнур Нурмухаметов.

При этом, он для ведомства не человек со стороны. До получения нового поста он занимал должность начальника управления стратегического развития Минтранса Татарстана.