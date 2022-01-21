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Общество21 января 2022 7:44

В Казани ТЦ «Бахетле» на Ямашева решили продать за 1,3 миллиарда рублей

Здание имеет пять этажей и площадь почти 17 тысяч квадратных метров
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
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Предполагаемый срок окупаемости для нового владельца составит 10,5 лет.

Предполагаемый срок окупаемости для нового владельца составит 10,5 лет.

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

На известном сайте объявлений на продажу вместе с земельным участком был выставлен торговый центр «Бахетле», который расположен в Казани на проспекте Ямашева.

За один квадратный метр в нем просят 80 тысяч рублей. А если учесть, что общая площадь пятиэтажного здания равна 16 818 «квадратам», то за весь ТЦ придется выложить чуть более 1,3 миллиарда рублей.

Как говорится в объявлении, 94% помещений торговый центра занято арендаторами, его доходность составляет 9,5%. Поэтому предполагаемый срок окупаемости для нового владельца составит 10,5 лет.

Отметим, что сам торговый центр был построен в 2004 году и, по заверениям продавца, имеет вместительный наземный паркинг.