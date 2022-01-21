В подземном переходе на станции метро «Площадь имени Габдуллы Тукая» в Казани заменили плитку

Новую плитку положили при выходе со станции по направлению к торговому центру «Кольцо». Фото: пресс-служба МУП «Метроэлектротранс»
В подземном переходе при выходе со станции метро «Площадь имени Габдуллы Тукая» по направлению к торговому центру «Кольцо» в Казани заменили изношенному плитку на новую. Работы проводились ночью с 20 на 21 января, сообщает МУП «Метроэлектротранс».
Ранее в том же вестибюле были отремонтированы двери типа «М».
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