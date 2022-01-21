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Общество21 января 2022 7:01

Более половины опрошенных жителей Татарстана довольны качеством своих дорог

Таковы данные исследования ВЦИОМ, которые были проведены на территории всей России
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
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Также они удовлетворены доступностью дорог в стране.

Также они удовлетворены доступностью дорог в стране.

Фото: Иван ВИСЛОВ

49% жителей регионов удовлетворены качеством и доступностью дорог в стране, а также отмечают улучшения в развитии инфраструктуры в целом. Об этом гласят результаты опроса ВЦИОМ, который был проведен в декабре 2021 года во всех 85 субъектах России.

Так, по этому показателю Татарстан вместе с Кабардино-Балкарская республикой занял 6 место в списке лидеров – там местными дорогами довольны 63% опрошенных жителей.

На первом же месте среди самых довольных – это жители Чечни (85%), Севастополя (81%), Крыма (75%), Северной Осетии-Алании (67%) и Костромской области (66%).